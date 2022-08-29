Відчутне зниження температури з настанням вересня: метеоролог розповіла про погоду на початок осені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. З настанням календарної осені варто очікувати зниження температури. Спочатку похолодає в північних та західних областях, а вже потім зниження температури буде і в східних та південних регіонах. Про це в коментарі УНН розповіла метеоролог Наталія Діденко.
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«Літо завершується, і разом із літніми синоптичними процесами завершується і поступово спека. Основна синоптична новина – це відчутне зниження температури з початком календарної осені. Говорити, що це безповоротне похолодання, ні в якому випадку не можна. Попереду ще вересень і жовтень, які часто бувають теплими. Тут будемо уважно стежити за розвитком синоптичних процесів», – повідомила Діденко.
Деталі
Щодо опадів, метеоролог розповіла, що їх наразі по всій території України не очікується. Можливі лише локальні дощі, які можуть досить швидко перетворюватися у зливи.
«По температурі повітря. Вже найближчими днями, а саме 30-31 серпня, в західних та північних областях вона відчутно знизиться і 1-2 вересня очікується 17-22° С. Ще буде триматися високий градус на півдні та сході. Але вже з 1-2 вересня і там температура повітря знизиться до 26°С, на крайньому півдні можливо місцями до 28°С», – повідомила Діденко.
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