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Отчаянная попытка: президент Болгарии поручил социалистам сформировать правительство

Отчаянная попытка: президент Болгарии поручил социалистам сформировать правительство

Киев • УНН

 • 170096 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В понедельник президент Румен Радев дал Социалистической партии Болгарии третий и последний мандат на формирование нового правительства для избегания досрочных выборов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Если социалисты потерпят поражение, страну ждут досрочные парламентские выборы — четвертые с апреля 2021 года.

Четырехпартийная коалиция под руководством премьер-министра Кирилла Петкова потеряла парламентское большинство в июне после того, как популистская партия ИТН во главе с артистом Славе Трифоновым вышла из коалиции.

Сейчас Петков является лишь исполняющим обязанности главы правительства, а его прозападная партия НП не смогла получить парламентское большинство две недели назад.

Вторая по величине партия ГЭРБ, возглавляемая бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, решила немедленно вернуть право на формирование коалиции. Теперь у социалистов есть третья и последняя попытка.

ITN раскололся из-за разногласий относительно позиции правительства по Северной Македонии и ее финансовой политике. Два других партнера по коалиции — социалисты и консервативно-либерально-зеленый альянс ДБ, а также некоторые члены ITN — остались верны правительству.

Лидер социалистов Корнелия Нинова заявила, что самую большую политическую силу — в этом случае НП — должен обеспечить новый глава правительства.

Она планирует начать переговоры с НП и двумя другими бывшими партнерами по коалиции уже во вторник.

Контекст

Неудача может спровоцировать голосование уже в октябре, что усугубит неопределенность по поставкам российского газа на зиму и инфляцию, усиленную вторжением Москвы в Украину, которая в июне достигла рекордного за 24 года максимума. Дальнейшая нестабильность может также задержать переход на евро, запланированный на 2024 год, и освоение 5,7 млрд евро (5,8 млрд долларов) в рамках финансирования восстановления ЕС.

Добавим

С момента вступления в должность в декабре правительство Петкова увеличило социальные расходы и работало над разрешением спора с Северной Македонией, чтобы разблокировать усилия ЕС по приему новых членов из Балкан.

Петков также расторг традиционно тесные связи с россией, выслав 70 российских дипломатов и сотрудников посольства и отказавшись продлевать долгосрочный контракт на поставку газа Газпромом.

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