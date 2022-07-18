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Відчайдушна спроба: президент Болгарії доручив соціалістам сформувати уряд

Відчайдушна спроба: президент Болгарії доручив соціалістам сформувати уряд

Київ • УНН

 • 170097 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. У понеділок президент Румен Радєв дав Соціалістичній партії Болгарії третій та останній мандат на формування нового уряду та уникнення дострокових виборів. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Якщо соціалісти зазнають поразки, на країну чекають дострокові парламентські вибори — четверті з квітня 2021 року.

Чотирьохпартійна коаліція під керівництвом прем'єр-міністра Кирила Пєткова втратила парламентську більшість у червні після того, як популістська партія ІТН на чолі з артистом Славі Трифоновим вийшла з коаліції.

Зараз Пєтков є лише виконувачем обов'язків глави уряду, а його прозахідна партія НП не змогла отримати парламентську більшість два тижні тому.

Друга за величиною партія ГЕРБ, яку очолює колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, вирішила негайно повернути право на формування коаліції. Тепер у соціалістів є третя та остання спроба.

ITN розколовся через розбіжності щодо позиції уряду щодо Північної Македонії та її фінансової політики. Два інших партнери з коаліції — соціалісти та консервативно-ліберально-зелений альянс ДБ, а також деякі члени ITN — залишилися вірними уряду.

Лідер соціалістів Корнелія Нінова заявила, що найбільшу політичну силу — у цьому випадку НП — має забезпечити новий глава уряду.

Вона планує розпочати переговори з НП та двома іншими колишніми партнерами щодо коаліції вже у вівторок.

Контекст

Невдача може спровокувати голосування вже в жовтні, що посилить невизначеність щодо постачання російського газу на зиму та інфляцію, посилену вторгненням Москви в Україну, яка в червні досягла рекордного за 24 роки максимуму. Подальша нестабільність може також затримати перехід на євро, запланований на 2024 рік, та освоєння 5,7 млрд євро (5,8 млрд доларів) у рамках фінансування відновлення ЄС.

Додамо

З моменту вступу на посаду в грудні уряд Пєткова збільшив соціальні витрати і працював над вирішенням спору з Північною Македонією, щоб розблокувати зусилля ЄС щодо прийому нових членів із Балкан.

Пєтков також розірвав традиційно тісні зв'язки з росією, виславши 70 російських дипломатів та співробітників посольства і відмовившись продовжувати довгостроковий контракт на постачання газу Газпромом.

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