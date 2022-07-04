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Російські дипломати залишили Болгарію

Російські дипломати залишили Болгарію

Київ • УНН

 • 175205 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Два російські літаки вилетіли з Болгарії із російськими дипломатами та їхніми сімʼями на тлі масової висилки, яка спричинила різке зростання напруженості між країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Один високопоставлений російський дипломат, повідомив журналістам в аеропорту столиці Болгарії Софії перед вильотом, що він був серед 70 російських дипломатичних співробітників, яких оголосили «персоною нон ґрата».

Рішення про видворення росіян з Болгарії оголосив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Кирил Петков, який зайняв рішучу позицію проти Росії після того, як вона вторглася в Україну 24 лютого. Петков стверджував, що Москва використала тактику «гібридної війни», щоб повалити його уряд.

Контекст

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що МЗС розгляне питання про можливе закриття посольства Росії в Софії після того, як уряд Болгарії ухвалив рішення про висилку з країни 70 російських дипломатів. Раніше про можливість закриття посольства говорила його керівниця Елеонора Митрофанова, яка навіть погрожувала Болгарії розривом дипломатичних відносин.

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