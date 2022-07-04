Российские дипломаты покинули Болгарию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Два российских самолета вылетели из Болгарии с российскими дипломатами и их семьями на фоне массовой высылки, вызвавшей резкий рост напряженности между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Подробности
Один высокопоставленный российский дипломат, сообщил журналистам в аэропорту столицы Болгарии Софии перед вылетом, что он был среди 70 российских дипломатических сотрудников, объявленных «персоной нон грата».
Решение о выдворении россиян из Болгарии объявил исполняющий обязанности премьер-министра Кирилл Петков, который занял решительную позицию против России после того, как она вторглась в Украину 24 февраля. Петков утверждал, что Москва использовала тактику «гибридной войны», чтобы свергнуть его правительство.
Контекст
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о возможном закрытии посольства России в Софии после того, как правительство Болгарии приняло решение о высылке из страны 70 российских дипломатов. Ранее о возможности закрытия посольства говорила его руководительница Элеонора Митрофанова, которая даже угрожала Болгарии разрывом дипломатических отношений.