Болгарія готується до дострокових виборів - вчетверте за рік, через провал переговорів

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 5025 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 26785 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 56286 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 66489 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 66939 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 70404 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 80004 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 210792 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148348 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172214 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 146009 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 176744 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 67035 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 86590 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 86944 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 210792 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 487300 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 437709 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 644409 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 765675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 19677 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 43401 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 86590 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 110886 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145274 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Болгарія готується до дострокових виборів - вчетверте за рік, через провал переговорів

Болгарія готується до дострокових виборів - вчетверте за рік, через провал переговорів

Київ • УНН

 • 101374 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Болгарська ліберальна партія не змогла набрати більшість у парламенті для формування уряду, і її лідер у п'ятницю повернув мандат президенту Румену Радеву, наблизивши країну до нових виборів – четвертих трохи більше, ніж за рік. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Призначений прем'єр-міністр Асен Васілев, який є співголовою реформістської партії «Ми продовжуємо зміни», мав тиждень, щоб спробувати покласти край останній політичній кризі на тлі зростаючої напруженості у відносинах з росією.

Перед поверненням мандата Васілев пояснив, що його партія не знайшла необхідної підтримки, щоб отримати в парламенті більшість у 121-му місці для обрання кабінету міністрів.

Він пояснив, що його партії вдалося заручитися підтримкою 117 депутатів - недостатньо для парламентської більшості - і сподівається отримати ще як мінімум чотири місця на майбутніх виборах.

Васілев, який здобув освіту в Гарварді, обіймав посаду міністра фінансів у попередньому прозахідному уряді, який був повалений внаслідок вотуму недовіри 22 червня.

Відставка уряду, який прийшов до влади у грудні минулого року і заявив про нульову толерантність до корупції, відкриває шлях до нових виборів. Це може призвести до сильнішої присутності в парламенті націоналістичних та проросійських груп.

У п’ятницю Радев оголосив, що наступного тижня передасть урядовий мандат правоцентристської партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, яка вже заявила, що поверне мандат негайно. У цьому випадку третій та останній мандат буде запропоновано президентом парламентської партії на його вибір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57