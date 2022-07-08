Болгарія готується до дострокових виборів - вчетверте за рік, через провал переговорів

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Призначений прем'єр-міністр Асен Васілев, який є співголовою реформістської партії «Ми продовжуємо зміни», мав тиждень, щоб спробувати покласти край останній політичній кризі на тлі зростаючої напруженості у відносинах з росією.

Перед поверненням мандата Васілев пояснив, що його партія не знайшла необхідної підтримки, щоб отримати в парламенті більшість у 121-му місці для обрання кабінету міністрів.

Він пояснив, що його партії вдалося заручитися підтримкою 117 депутатів - недостатньо для парламентської більшості - і сподівається отримати ще як мінімум чотири місця на майбутніх виборах.

Васілев, який здобув освіту в Гарварді, обіймав посаду міністра фінансів у попередньому прозахідному уряді, який був повалений внаслідок вотуму недовіри 22 червня.

Відставка уряду, який прийшов до влади у грудні минулого року і заявив про нульову толерантність до корупції, відкриває шлях до нових виборів. Це може призвести до сильнішої присутності в парламенті націоналістичних та проросійських груп.

У п’ятницю Радев оголосив, що наступного тижня передасть урядовий мандат правоцентристської партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, яка вже заявила, що поверне мандат негайно. У цьому випадку третій та останній мандат буде запропоновано президентом парламентської партії на його вибір.