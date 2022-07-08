Болгария готовится к досрочным выборам - четвертый раз за год, из-за провала переговоров

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Киев • УНН

 • 101372 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Болгарская либеральная партия не смогла набрать большинство в парламенте для формирования правительства, и ее лидер в пятницу вернул мандат президенту Румену Радеву, приблизив страну к новым выборам – четвертым чуть больше, чем через год. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Назначенный премьер-министр Асен Василев, являющийся сопредседателем реформистской партии «Мы продолжаем изменения», имел неделю, чтобы попытаться покончить с последним политическим кризисом на фоне растущей напряженности в отношениях с россией.

Перед возвращением мандата Василев объяснил, что его партия не нашла необходимой поддержки, чтобы получить в парламенте большинство в 121 месте для избрания кабинета министров.

Он пояснил, что его партии удалось заручиться поддержкой 117 депутатов – недостаточно для парламентского большинства – и надеется получить еще как минимум четыре места на предстоящих выборах.

Василев, получивший образование в Гарварде, занимал должность министра финансов в предыдущем прозападном правительстве, свергнутом вследствие вотума недоверия 22 июня.

Отставка правительства, которое пришло к власти в декабре прошлого года и заявило о нулевой толерантности к коррупции, открывает путь к новым выборам. Это может привести к более сильному присутствию в парламенте националистических и пророссийских групп.

В пятницу Радев объявил, что на следующей неделе передаст правительственный мандат правоцентристской партии ГЭРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, которая уже заявила, что вернет мандат немедленно. В этом случае третий и последний мандат будет предложен президентом парламентской партии по его выбору.

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