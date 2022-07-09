Боррель і Блінкен закликали до просування переговорів щодо вступу Північної Македонії до ЄС

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"Ми вітаємо компромісну пропозицію, яка враховує інтереси та занепокоєння як Північної Македонії, так і Болгарії, заснована на взаємній повазі, довірі та розумінні. Суверенне рішення парламенту Північної Македонії матиме важливе значення для просування вперед. Цей дух конструктивного компромісу, на якому будується європейська інтеграція, має й надалі надихати всіх учасників цього історичного процесу", - йдеться у спільній заяві.

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Боррель та Блінкен наголосили, що "у цей критичний момент європейської історії, відзначений невиправданою агресією рф проти України, просування Албанії та Північної Македонії на шляху до ЄС є ключем до зміцнення згуртованості та стійкості всього європейського континенту".

Контекст

Болгарія, яка раніше заблокувала заявку Північної Македонії на вступ до ЄС, підтримала пропозицію Франції, що може призвести до згадки болгарської меншини в преамбулі македонської конституції, пише RFE/RL's Balkan Service.

Повідомляється, що пропозиція Франції, яку минулого місяця підтримали парламентарі в Софії, вимагатиме від Македонії прихильності деяким із півдюжини вимог, які висувала Софія, включаючи більш ефективне виконання Договору про дружбу 2017 року.

Болгарські офіційні особи, у тому числі президент Румен Радєв, як повідомляється, звузили вимоги Софії до згадування болгарської меншини в преамбулі Конституції Македонії, нечіткої поступки щодо мови та зобов'язання боротися з розпалюванням ненависті.

Македонські критики, включаючи провідну опозиційну партію, розкритикували цю пропозицію як національну зраду, яка загрожує «болгаризувати» їхню країну, що проголосила незалежність від колишньої Югославії у 1991 році і вже 16 років є кандидатом у члени ЄС.

Критики кажуть, що включення болгарських вимог до переговорів Північної Македонії з Європейським Союзом — це величезний ризик, який дає Софії безстрокове право вето на вступ.

Парламентські переговори в Північній Македонії з приводу французької пропозиції про те, щоб розблокувати переговори Скоп'є з ЄС, були відкладені 7 липня на тлі кількох ночей зіткнень через можливі поступки з делікатних культурних та історичних питань.

Албанія та Північна Македонія, хоч і є офіційними кандидатами на вступ до ЄС, роками перебували у "залі очікування", заблоковані проблемами корупції та надання притулку, а також у випадку зі Скоп'є - вето з боку сусіднього члена ЄС Болгарії.