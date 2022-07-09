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Боррель и Блинкен призвали к продвижению переговоров по вступлению Северной Македонии в ЕС

Боррель и Блинкен призвали к продвижению переговоров по вступлению Северной Македонии в ЕС

Киев • УНН

 • 102808 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Госсекретарь США Энтони Блинкен призвали к прогрессу в переговорах о вступлении Северной Македонии в Европейский Союз после снятия вето парламентом Болгарии на переговоры, пишет УНН.

Цитата

"Мы приветствуем компромиссное предложение, учитывающее интересы и беспокойство как Северной Македонии, так и Болгарии, основанное на взаимном уважении, доверии и понимании. Суверенное решение парламента Северной Македонии будет иметь важное значение для продвижения вперед. Этот дух конструктивного компромисса, на котором строится европейская интеграция, должен и впредь вдохновлять всех участников этого исторического процесса", - говорится в совместном заявлении.

Детали

Боррель и Блинкен подчеркнули, что "в этот критический момент европейской истории, отмеченный неоправданной агрессией рф против Украины, продвижение Албании и Северной Македонии на пути в ЕС является ключом к укреплению сплоченности и устойчивости всего европейского континента".

Контекст

Болгария, ранее заблокировавшая заявку Северной Македонии на вступление в ЕС, поддержала предложение Франции, что может привести к упоминанию болгарского меньшинства в преамбуле македонской конституции, пишет RFE/RL's Balkan Service.

Сообщается, что предложение Франции, которое в прошлом месяце поддержали парламентарии в Софии, потребует от Македонии приверженности некоторым из полудюжины предъявляемых Софией требований, включая более эффективное выполнение Договора о дружбе 2017 года.

Болгарские официальные лица, в том числе президент Румен Радев, как сообщается, сузили требования Софии к упоминанию болгарского меньшинства в преамбуле Конституции Македонии, нечеткой уступке по отношению к языку и обязательству бороться с разжиганием ненависти.

Македонские критики, включая ведущую оппозиционную партию, раскритиковали это предложение как национальное предательство, которое грозит "болгаризовать" их страну, провозгласившую независимость от бывшей Югославии в 1991 году и уже 16 лет являющуюся кандидатом в члены.

Критики говорят, что включение болгарских требований в переговоры Северной Македонии с Европейским Союзом — это огромный риск, который дает Софии бессрочное право вето на вступление.

Парламентские переговоры в Северной Македонии по поводу французского предложения о том, чтобы разблокировать переговоры Скопье с ЕС, были отложены 7 июля на фоне нескольких ночей столкновений из-за возможных уступок по щекотливым культурным и историческим вопросам.

Албания и Северная Македония, хотя и являются официальными кандидатами на вступление в ЕС, находились годами в "зале ожидания", заблокированы проблемами коррупции и предоставления убежища, а также в случае со Скопье - вето со стороны соседнего члена ЕС Болгарии.

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