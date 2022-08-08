Состоялись первые в истории отношений переговоры между президентами Украины и Ботсваны

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«Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с Президентом Ботсваны Мокгвитси Массиси. Поблагодарил за осуждение действий рф, поддержку в ООН и других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам. Заверил, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия», - сообщил Зеленский в Twitter.

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Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Малави.

Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау.