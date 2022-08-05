Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Малави.

Детали

Малави – это уже девятое африканское государство, с которым Украина контактирует впервые на самом высоком уровне за всю нашу историю независимости.

Цитата

"Заверил господина Президента в том, что Украина приложит все усилия, чтобы каждая страна, имеющая заинтересованность в нашей агропродукции, могла обеспечить свое потребление. Обсудили также другие вопросы стабильности и наше сотрудничество в международных организациях", - добавил Зеленский.

Напомним

Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау.