Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Малаві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з африканським лідером Малаві. Про це інформує УНН.
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Малаві – це вже дев’ята африканська держава, з якою Україна контактує вперше на найвищому рівні за всю нашу історію незалежності.
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"Запевнив пана Президента в тому, що Україна докладе всіх зусиль, щоб кожна країна, яка має зацікавленість у нашій агропродукції, могла забезпечити своє споживання. Обговорили також інші питання стабільності й нашу співпрацю в міжнародних організаціях", - додав Зеленський.
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Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Гвінеї-Бісау.