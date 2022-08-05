Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Малаві

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Малаві – це вже дев’ята африканська держава, з якою Україна контактує вперше на найвищому рівні за всю нашу історію незалежності.

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"Запевнив пана Президента в тому, що Україна докладе всіх зусиль, щоб кожна країна, яка має зацікавленість у нашій агропродукції, могла забезпечити своє споживання. Обговорили також інші питання стабільності й нашу співпрацю в міжнародних організаціях", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Гвінеї-Бісау.