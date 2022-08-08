Відбулися перші в історії відносин переговори між президентами України та Ботсвани

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«Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій рф, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів. Запевнив, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства», - повідомив Зеленський у Twitter.

Доповнення

Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Малаві.

Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Гвінеї-Бісау.