Відбулися перші в історії відносин переговори між президентами України та Ботсвани
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі, передає УНН.
Цитата
«Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій рф, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів. Запевнив, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства», - повідомив Зеленський у Twitter.
Доповнення
Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Малаві.
Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Гвінеї-Бісау.