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Отбор Евро-2024: сборная Украины одержала минимальную победу над Мальтой

Киев • УНН

 • 1409190 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня сборная Украины в рамках квалификации Евро-2024 провела поединок в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского против команды Мальты. Матч завершился победой сине-желтых со счетом 1:0, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Отбор Евро-2024: сборная Украины одержала минимальную победу над Мальтой

Детали

В первом тайме сине-желтые в целом имели преимущество, однако из-за нехватки необходимых скоростей и ряда ошибок уверенно не выглядели. Уже на 4-й минуте мог забить Ванат, но его удар потянул голкипер, а добивание Ярмоленко заблокировали. Мальтийцы вскоре ответили попаданием Джонса в створ.

В дальнейшем украинцы сосредоточились на прострелах с флангов от Цыганкова и Ярмоленко, но акцентировано завершить их не удавалось. В частности, в одном из эпизодов не попал в ближний угол Ванат. На 24-й минуте уже островитяне упустили голевой момент — мяч в штрафной отскочил к Джонсу, но тот пробил рядом со штангой.

В дальнейшем игра долгое время проходила без моментов, пока Цыганков не попытался переиграть голкипера дальним ударом — над перекладиной. Впоследствии Бонелло получил травму после столкновения с Ванатом, из-за чего не смог продолжить игру. Вместо «первого номера» на ворота Мальты стал Мэттью Греч, которому сразу же пришлось выручать после классного выстрела от Малиновского. На добивании Цыганков отправил мяч в сетку, однако в предыдущей фазе атаки в офсайде оказался Ванат, поэтому гол отменили.

После перерыва сборная Украины прибавила и очень быстро получила возможность забить. Ярмоленко немного не успел на прострел Миколенко, однако через несколько мгновений мяч попал в руку игроку соперников. Впрочем, капитан сине-желтых не сумел реализовать пенальти, попав в перекладину.

В дальнейшем также были моменты у Ярмоленко, опасно пробил головой вскоре после выхода на замену Буяльский. Перед этим Мальта запомнилась опасным ударом Янкама из-под визави, но Трубин выручил.

И тут снова ошибся Жан Борг, сбивший Ярмоленко в собственной штрафной. На этот раз к отметке подошел Цыганков — и не промахнулся. 1:0.

На последних минутах сине-желтые играли по счету, при этом не позволяли соперникам угрожать собственным воротам. Более того, после углового едва не забил второй гол Забарный. Поэтому в итоге имеем вторую подряд победу в квалификации.

Добавим

Сине-желтые начали июньский марафон товарищеским матчем с Германией (3:3), который был первым для Сергея Реброва во главе национальной команды, а затем оформили невероятный камбэк в поединке отбора Евро-2024 с Северной Македонией (3:2).

Заключительным испытанием для сборной Украины стала номинально домашняя встреча с Мальтой, которая из-за российского полномасштабного вторжения проходила в словацкой Трнаве.

Украинские Национальные Новости

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