Відбір Євро-2024: збірна України здобула мінімальну перемогу над Мальтою

Деталі

У першому таймі синьо-жовті загалом мали перевагу, проте через брак необхідних швидкостей та низку помилок упевнено не виглядали. Уже на 4-й хвилині міг забити Ванат, але його удар потягнув голкіпер, а добивання Ярмоленка заблокували. Мальтійці незабаром відповіли потраплянням Джонса у площину.

Надалі українці зосередилися на прострілах із флангів від Циганкова та Ярмоленка, але акцентовано завершити їх не вдавалося. Зокрема, в одному з епізодів не влучив у ближній кут Ванат. На 24-й хвилині вже острів’яни змарнували гольовий момент — м’яч у штрафному відскочив до Джонса, але той пробив поруч зі стійкою.

Надалі гра довгий час проходила без моментів, поки Циганков не спробував переграти голкіпера дальнім ударом — над поперечиною. Згодом Бонелло отримав травму після зіткнення з Ванатом, через що не зміг продовжити гру. Замість «першого номера» на ворота Мальти став Меттью Греч, якому одразу ж довелося виручати після класного пострілу від Маліновського. На добиванні Циганков відправив м’яч у сітку, проте в попередній фазі атаки в офсайді опинився Ванат, тож гол скасували.

По перерві збірна України додала й дуже швидко отримала можливість забити. Ярмоленко трохи не встиг на простріл Миколенка, проте через кілька миттєвостей м’яч влучив у руку гравцю суперників. Утім, капітан синьо-жовтих не зумів реалізувати пенальті, поціливши в поперечину.

Надалі також були моменти в Ярмоленка, небезпечно пробив головою невдовзі після виходу на заміну Буяльський. Перед цим Мальта запам’яталася небезпечним ударом Янкама з-під візаві, але Трубін виручив.

І тут знову помилився Жан Борг, який збив Ярмоленка у власному штрафному. Цього разу до позначки підійшов Циганков — і не схибив. 1:0.

На останніх хвилинах синьо-жовті грали по рахунку, при цьому не дозволяли суперникам загрожувати власним воротам. Більше того, після кутового ледь не забив другий гол Забарний. Тож у підсумку маємо другу поспіль перемогу у кваліфікації.

Додамо

Синьо-жовті розпочали червневий марафон товариським матчем із Німеччиною (3:3), який був першим для Сергія Реброва на чолі національної команди, а затим оформили неймовірний камбек у поєдинку відбору Євро-2024 із Північною Македонією (3:2).

Заключним випробуванням для збірної України стала номінально домашня зустріч із Мальтою, яка через російське повномасштабне вторгнення проходила у словацькій Трнаві.