Відбір Євро-2024: збірна України здобула мінімальну перемогу над Мальтою

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12871 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 41027 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38020 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 43314 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112302 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179311 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 194686 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143738 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137779 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87874 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.3м/с
27%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 29695 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 33756 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 36704 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 29295 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23094 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23423 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 41027 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 194686 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247455 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18590 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23538 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39634 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35752 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143738 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Відбір Євро-2024: збірна України здобула мінімальну перемогу над Мальтою

Київ • УНН

 • 1409190 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні збірна України в межах кваліфікації Євро-2024 провела поєдинок у словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського проти команди Мальти. Матч завершився перемогою синьо-жовтих з рахунком 1:0, передає УНН із посиланням на УАФ.

Відбір Євро-2024: збірна України здобула мінімальну перемогу над Мальтою

Деталі

У першому таймі синьо-жовті загалом мали перевагу, проте через брак необхідних швидкостей та низку помилок упевнено не виглядали. Уже на 4-й хвилині міг забити Ванат, але його удар потягнув голкіпер, а добивання Ярмоленка заблокували. Мальтійці незабаром відповіли потраплянням Джонса у площину.

Надалі українці зосередилися на прострілах із флангів від Циганкова та Ярмоленка, але акцентовано завершити їх не вдавалося. Зокрема, в одному з епізодів не влучив у ближній кут Ванат. На 24-й хвилині вже острів’яни змарнували гольовий момент — м’яч у штрафному відскочив до Джонса, але той пробив поруч зі стійкою.

Надалі гра довгий час проходила без моментів, поки Циганков не спробував переграти голкіпера дальнім ударом — над поперечиною. Згодом Бонелло отримав травму після зіткнення з Ванатом, через що не зміг продовжити гру. Замість «першого номера» на ворота Мальти став Меттью Греч, якому одразу ж довелося виручати після класного пострілу від Маліновського. На добиванні Циганков відправив м’яч у сітку, проте в попередній фазі атаки в офсайді опинився Ванат, тож гол скасували.

По перерві збірна України додала й дуже швидко отримала можливість забити. Ярмоленко трохи не встиг на простріл Миколенка, проте через кілька миттєвостей м’яч влучив у руку гравцю суперників. Утім, капітан синьо-жовтих не зумів реалізувати пенальті, поціливши в поперечину.

Надалі також були моменти в Ярмоленка, небезпечно пробив головою невдовзі після виходу на заміну Буяльський. Перед цим Мальта запам’яталася небезпечним ударом Янкама з-під візаві, але Трубін виручив.

І тут знову помилився Жан Борг, який збив Ярмоленка у власному штрафному. Цього разу до позначки підійшов Циганков — і не схибив. 1:0.

На останніх хвилинах синьо-жовті грали по рахунку, при цьому не дозволяли суперникам загрожувати власним воротам. Більше того, після кутового ледь не забив другий гол Забарний. Тож у підсумку маємо другу поспіль перемогу у кваліфікації.

Додамо

Синьо-жовті розпочали червневий марафон товариським матчем із Німеччиною (3:3), який був першим для Сергія Реброва на чолі національної команди, а затим оформили неймовірний камбек у поєдинку відбору Євро-2024 із Північною Македонією (3:2).

Заключним випробуванням для збірної України стала номінально домашня зустріч із Мальтою, яка через російське повномасштабне вторгнення проходила у словацькій Трнаві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31