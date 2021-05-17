Выдающиеся украинские врачи сегодня расскажут о настоящей ситуации в сфере здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня представители Медицинского совета Министерства здравоохранения Украины проведут брифинг на тему критической ситуации в медицинской отрасли, сообщает УНН.
Детали
В понедельник, 17 мая в 14 ч. 30 мин. состоится пресс-брифинг Медицинского совета при Минздраве по поводу критической ситуации в сфере здравоохранения.
В мероприятии примут участие:
заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская,
заместитель директора по перинатальной медицины ГУ Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, президент Ассоциации неонатологов Украины Татьяна Знаменская,
директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, профессор Вячеслав Каминский,
директор Института сердца, профессор Борис Тодуров,
главный врач Киевской городской офтальмологической больницы Любовь Денисюк,
директор "Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова", профессор Александр Усенко,
кардиохирург, директор Института Амосова Василий Лазоришинец.
УНН будет транслировать брифинг на своих официальных страницах в социальных сетях и на главной странице сайта.