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Выдающиеся украинские врачи сегодня расскажут о настоящей ситуации в сфере здравоохранения

Киев • УНН

 • 27528 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня представители Медицинского совета Министерства здравоохранения Украины проведут брифинг на тему критической ситуации в медицинской отрасли, сообщает УНН.

Выдающиеся украинские врачи сегодня расскажут о настоящей ситуации в сфере здравоохранения

Детали

В понедельник, 17 мая в 14 ч. 30 мин. состоится пресс-брифинг Медицинского совета при Минздраве по поводу критической ситуации в сфере здравоохранения.

В мероприятии примут участие:

заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская,

заместитель директора по перинатальной медицины ГУ Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, президент Ассоциации неонатологов Украины Татьяна Знаменская,

директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, профессор Вячеслав Каминский,

директор Института сердца, профессор Борис Тодуров,

главный врач Киевской городской офтальмологической больницы Любовь Денисюк,

директор "Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова", профессор Александр Усенко, 

кардиохирург, директор Института Амосова Василий Лазоришинец.

УНН будет транслировать брифинг на своих официальных страницах в социальных сетях и на главной странице сайта.

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