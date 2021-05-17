Видатні українські лікарі сьогодні розкажуть про справжню ситуацію в сфері охорони здоров’я

Деталі

У понеділок, 17 травня о 14 год. 30 хв. відбудеться прес-брифінг Медичної ради при МОЗ щодо критичної ситуації в сфері охорони здоров‘я.

У заході візьмуть участь:

заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська,

заступник директора з перинатальної медицини ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, президент Асоціації неонатологів України Тетяна Знаменська,

директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, професор Вячеслав Камінський,

директор Інституту серця, професор Борис Тодуров,

головний лікар Київської міської офтальмологічної лікарні Любов Денисюк,

директор "Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова", професор Олександр Усенко,

кардіохірург, директор Інституту ім.Амосова Василь Лазоришинець.

УНН транслюватиме брифінг на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах та на головній сторінці сайту.