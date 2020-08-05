От взрыва в Бейруте пострадал корабль ООН - посол Украины в Ливане

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90046 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128902 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108575 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128726 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101576 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102338 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101974 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101518 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
От взрыва в Бейруте пострадал корабль ООН - посол Украины в Ливане

От взрыва в Бейруте пострадал корабль ООН - посол Украины в Ливане

Киев  •  УНН

 • 12461 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. От взрыва в Бейруте пострадал корабль ООН, информации о пострадавших украинских моряках пока нет. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передает УНН.

На вопрос, пострадали ли от взрыва украинские суда в порту Бейрута, Осташ ответил, что найти информацию об этом "достаточно непросто, потому что многие органы ливанских властей до сих пор парализованы".

"Пока есть информация о том, что серьезно пострадал корабль ООН. Там действительно есть проблемы с моряками. Что касается наших граждан, наших моряков - такой информации нет. Если она появится, конечно, мы сразу будем сообщать об этом", - рассказал Осташ.

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Сообщалось, что более 70 человек погибли, около 4000 пострадали. По словам губернатора Бейрута взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов. Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, среди них украинцев нет.

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