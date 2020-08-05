От взрыва в Бейруте пострадал корабль ООН - посол Украины в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. От взрыва в Бейруте пострадал корабль ООН, информации о пострадавших украинских моряках пока нет. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передает УНН.
На вопрос, пострадали ли от взрыва украинские суда в порту Бейрута, Осташ ответил, что найти информацию об этом "достаточно непросто, потому что многие органы ливанских властей до сих пор парализованы".
"Пока есть информация о том, что серьезно пострадал корабль ООН. Там действительно есть проблемы с моряками. Что касается наших граждан, наших моряков - такой информации нет. Если она появится, конечно, мы сразу будем сообщать об этом", - рассказал Осташ.
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Сообщалось, что более 70 человек погибли, около 4000 пострадали. По словам губернатора Бейрута взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов. Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, среди них украинцев нет.