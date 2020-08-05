Від вибуху у Бейруті постраждав корабель ООН – посол України у Лівані

На питання, чи постраждали від вибуху українські судна у порту Бейрута, Осташ відповів, що розшукати інформацію про це "досить непросто, тому що багато органів ліванської влади до цього часу паралізовані".

"Поки є інформація про те, що серйозно постраждав корабель ООН. Там дійсно є проблеми з моряками. Щодо наших громадян, до наших моряків – такої інформації немає. Якщо вона з’явиться, звичайно ми відразу будемо повідомляти про це", – розповів Осташ.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух. Повідомлялося, що понад 70 людей загинули, близько 4000 постраждали. За словами губернатора Бейруту вибух залишив 300 тис. людей без притулку та завдав збитків на понад 3 млрд доларів. Наразі кількість загиблих від вибуху у Бейруті перевищила 100 осіб, серед них українців немає.