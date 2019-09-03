От удара в столб двух людей выбросило из автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. От удара в электроопору двух людей выбросило из автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"2 сентября около 17:30 водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. От удара водителя и пассажира выбросило из транспортного средства", - указали в полиции.
Двое мужчин 31 и 35 лет в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы скорой и неотложной помощи.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, автомобиль наехал на детскую коляску во Львовской области, младенец в больнице.