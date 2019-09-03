Від удару в стовп двох людей викинуло з автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Від удару в електроопору двох людей викинуло з автомобіля під час дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"2 вересня близько 17:30 водій автомобіля Nissan Primera не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Від удару водія та пасажира викинуло з транспортного засобу", - вказали у поліції.
Двоє чоловіків 31 та 35 років в тяжкому стані доставлені до реанімаційного відділення лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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