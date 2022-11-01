С сегодняшнего дня в столичном метро изменили временные интервалы между поездами

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“Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В соответствии с этими показателями мы отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. В пиковые часы интервалы между поездами будут составлять 4-5 минут, а в меж пик 8-10 минут. Очень важно, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию”, — говорится в сообщении.

Детали

Из-за постоянных российских ударов по объектам критической инфраструктуры страны ситуация с электроснабжением остается сложной. Поэтому все пассажирские зоны метрополитена остаются с надлежащим уровнем освещения.

Напомним

Во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам метро приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно.