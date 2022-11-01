Від сьогодні у столичному метро змінили часові інтервали між поїздами

Цитата

“Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників ми відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в між пік 8-10 хвилин. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Через постійні російські удари по об’єктах критичної інфраструктури країни ситуація з електропостачанням залишається складною. Тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Нагадаємо

Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метро призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.