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От рук российских оккупантов в Украине погибли уже 322 ребенка

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. 322 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Цитата

"По состоянию на утро 17 июня 2022 года более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 322 ребенка погибли и более 581 ранены", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей, как указано, в Донецкой области – 301, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов войсками рф города Мариуполь Донецкой области в период с марта по май.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как отмечается, повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью.

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