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Від рук російських окупантів в Україні загинули вже 322 дитини

Від рук російських окупантів в Україні загинули вже 322 дитини

Київ • УНН

 • 85372 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. 322 дитини загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Цитата

"Станом на ранок 17 червня 2022 року більше 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 322 дитини загинуло та понад 581 поранено", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей, як вказано, у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами рф міста Маріуполь Донецької області в період з березня по травень.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як зазначається, пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Українські Національні Новини

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