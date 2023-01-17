От рук российских оккупантов в Украине погибли 456 детей

Цитата

«По состоянию на утро 17 января 2023 более 1353 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 456 детей погибли и более 897 получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что больше всего детей пострадало в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 57.

«Стало известно о погибшем 17-летнем парне в результате ракетной атаки врага на жилой дом в Днепре 14 января», - отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Отмечается, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

В результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января 40 человек погибли, из них 3 детей.