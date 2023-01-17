Від рук російських окупантів в Україні загинули 456 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинули щонайменше 456 дітей, поранено - понад 897. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
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«Станом на ранок 17 січня 2023 року більше ніж 1353 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 456 дітей загинуло та понад 897 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 57.
«Стало відомо про загиблого 17-річного хлопця внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у Дніпрі 14 січня», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Доповнення
Внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 40 людей загинули, з них 3 дітей.