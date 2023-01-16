Ракетна атака на Дніпро: повідомляється про 40 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 40 людей загинули, повідомив керівник штабу Ради оборони міста Дніпра Геннадій Корбан у Telegram і підтвердили в обласній адміністрації Суспільному мовнику, пише УНН.
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"Від ГУ ДСНС: станом на 12-20 16.01.2023: загинуло 40 осіб, з них деблоковано 37 осіб (у тому числі 3 дитини)", - написав Корбан.
"40 людей загинули внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра, підтвердили Суспільному в обласній адміністрації", - зазначає Суспільний мовник.
Доповнення
14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.