Ракетна атака на Дніпро: повідомляється про 40 загиблих

Цитата

"Від ГУ ДСНС: станом на 12-20 16.01.2023: загинуло 40 осіб, з них деблоковано 37 осіб (у тому числі 3 дитини)", - написав Корбан.

"40 людей загинули внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра, підтвердили Суспільному в обласній адміністрації", - зазначає Суспільний мовник.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.