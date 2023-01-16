Ракетная атака на Днепр: сообщается о 40 погибших

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"От ГУ ГСЧС: по состоянию на 12-20 16.01.2023: погибло 40 человек, из них деблокировано 37 человек (в том числе 3 ребенка)", - написал Корбан.

"40 человек погибли в результате ракетного удара по многоэтажке Днепра, подтвердили "Суспільному" в областной администрации", - отмечает общественный вещатель.

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.