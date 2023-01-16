Ракетная атака на Днепр: сообщается о 40 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января 40 человек погибли, сообщил руководитель штаба Совета обороны города Днепра Геннадий Корбан в Telegram и подтвердили в областной администрации Общественному вещателю, пишет УНН.
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"От ГУ ГСЧС: по состоянию на 12-20 16.01.2023: погибло 40 человек, из них деблокировано 37 человек (в том числе 3 ребенка)", - написал Корбан.
"40 человек погибли в результате ракетного удара по многоэтажке Днепра, подтвердили "Суспільному" в областной администрации", - отмечает общественный вещатель.
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.