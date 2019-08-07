От растаможки "евроблях" в Пенсионный фонд направлено еще 6,8 млрд грн

"Изменениями внесенными в бюджет Пенсионного фонда Украины постановлением Кабинета Министров Украины от 26.06.2019 №544 учтено дополнительные поступления таможенных платежей в сумме 6,8 млрд грн", - говорится в ответе.

В Пенсионном фонде уточнили, что в Государственном бюджете на 2019 год для ПФУ по программе от растаможивания автомобилей на европейской регистрации предусмотрено поступление в сумме 1 млрд грн.

В то же время, законодательством предусмотрено, что перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей с таких авто засчитывается в специальный фонд государственного бюджета и направляется Пенсионному фонду Украины на проведение индексации пенсий.

Как сообщал УНН, по состоянию на июнь 2019 год с начала действия закона об акцизах на легковые автомобили, в бюджет Пенсионного фонда поступило 7,9 млрд грн за растаможивание автомобилей на еврономерах. При этом, 6,1 млрд грн были направлены на индексацию пенсий.

Напомним, 25 ноября 2018 год вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.