Від розмитнення "євроблях" до Пенсійного фонду спрямовано ще 6,8 млрд грн

"Змінами внесеними до бюджету Пенсійного фонду України постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №544 враховано додаткові надходження митних платежів у сумі 6,8 млрд грн", - йдеться у відповіді.

У Пенсійному фонді уточнили, що у Державному бюджеті на 2019 рік для ПФУ за програмою від розмитнення автомобілів на європейській реєстрації передбачено надходження в сумі 1 млрд грн.

Водночас, законодавством передбачено, що перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів з таких авто зараховується до спеціального фонду державного бюджету і спрямовується Пенсійному фонду України на проведення індексації пенсій.

Як повідомляв УНН, станом на червень 2019 року з початку дії закону про акцизи на легкові автомобілі, до бюджету Пенсійного фонду надійшло 7,9 млрд грн за розмитнення автомобілів на єврономерах. При цьому, 6,1 млрд грн були спрямовані на індексацію пенсій.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.