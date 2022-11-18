От российских обстрелов в Донецкой области ранены 4 человека, еще один — погиб

Детали

За 17 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Генштаб в утреннем отчете сообщил, что за прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла удары на территории Украины более 80 раз.