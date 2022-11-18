От российских обстрелов в Донецкой области ранены 4 человека, еще один — погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в области от российских обстрелов ранены 4 человека, еще один — погиб, пишет УНН.
Детали
За 17 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения.
Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Генштаб в утреннем отчете сообщил, что за прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла удары на территории Украины более 80 раз.