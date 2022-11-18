Від російських обстрілів у Донецькій області поранено 4 людини, ще одна — загинула

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За 17 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті. Ще 4 людини в області зазнали поранень.

Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Генштаб у ранковому звіті повідомив, що протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала ударів на території України понад 80 разів.