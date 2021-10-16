С начала прививочной кампании в Украине привито уже почти 7,9 млн человек

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“За сутки 15 октября 2021 года в Украине 148 438 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 580 человека, полностью иммунизированы — 68 858 человек”, — говорится в сообщении.
Детали
С начала прививочной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу — 7 873 767 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — не вакцинированы.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE, за неделю до 6 октября темпы роста вакцинации не продлили рост одновременно состоялся недельный спад на 11%. Эксперты отмечают, что несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок в сутки, впоследствии эти темпы снизились до 70 тысяч.