С начала прививочной кампании в Украине привито уже почти 7,9 млн человек

КИЕВ. 16 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 14,3 млн прививок, за последние сутки из которых — почти 148 тысяч, что больше, чем накануне, большинство — первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.