С начала года пожары унесли жизни 48 детей

“Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что за 10 месяцев 2019 году в Украине произошло 86 тыс. 143 пожара, в которых погибли 1469 человек, из них 48 детей”, — говорится в ответе на запрос.

Напомним, в Одессе из-за пожара погибли пенсионерка и трехлетний ребенок.

Также добавим, что из-за неосторожности во время курения с января по октябрь произошло 690 пожаров.