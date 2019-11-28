В Одесі через пожежу загинули пенсіонерка та трирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Одесі внаслідок пожежі в житловому будинку загинули 82-річна жінка та трьохрічна дівчинка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
Повідомляється, що о 10:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в під'їзді на 5-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку по вулиці Семена Палія, 78.
"По прибуттю на місце події рятувальники встановили загорання домашнього майна в квартирі на 5-му поверсі. О 10:56 пожежа була локалізована та об 11:00 — ліквідована, на площі 10 м2. Під час гасіння пожежі евакуйовано 6 осіб, врятовано 2 особи (одну по сходах, другу по автодрабині), загинули 2 особи: 82-х річна жінка та 3-х річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що причину пожежі та збитки від неї встановлюють. Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.
Нагадаємо, на Харківщині стались пожежа і вибух у гаражному кооперативі.