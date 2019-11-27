На Харківщині сталися пожежа і вибух у гаражному кооперативі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У місті Балаклія на Харківщині сталася велика пожежа і вибух на території гаражного товариства "Цементник". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
"27 листопада о 3:41 надійшло повідомлення про пожежу в гаражах на території гаражного товариства "Цементник", що в місті Балаклія на вул. Центральній", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що відбулася пожежа у гаражі №806. Також, ймовірно, внаслідок вибуху сталась руйнація несучих конструкцій та перекриття 3-х та часткове пошкодження ще 3-х гаражів. Згорілі гаражі є приватною власністю громадян, особи яких наразі встановлюються. Автомобілів в цих гаражах не було.
"В гаражі №806 (де був епіцентр ймовірного вибуху), зберігалась велика кількість пластикових ємностей різного об'єму з легкозаймистими речовинами. Внаслідок вибуху їх розкидало в радіусі понад 20 метрів. Загальна площа горіння склала біля 60 кв. м", - йдеться в повідомленні.
Пожежу загасили за допомогою піни о 10:25, попередньо локалізувавши вогонь о 4:06. Причина виникнення пожежі та подальшого вибуху встановлюється слідчими органами.
За інформацією пресслужби ГУНП в області, за інформацією ДСНС, попередньою причиною загоряння стало занесення відкритого джерела вогню. В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав. Сума збитку встановлюється.
Відомості внесені до Єдиного обліку Балаклійського відділу поліції. Після проведення всіх необхідних заходів слідчими буде прийнято рішення про правову кваліфікацію події.
Раніше УНН повідомляв, що у Деснянському районі міста Києва вночі виникла пожежа на території ринку на вулиці Оноре де Бальзака, 66.