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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42226 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108559 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100474 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107782 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118465 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147712 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148255 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Одессе из-за пожара погибли пенсионерка и трехлетний ребенок

В Одессе из-за пожара погибли пенсионерка и трехлетний ребенок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Одессе в результате пожара в жилом доме погибли 82-летняя женщина и трехлетняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщается, что в 10:22 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде на 5-м этаже 9-ти этажного жилого дома по улице Семена Палия, 78.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили возгорание домашнего имущества в квартире на 5-м этаже. В 10:56 пожар был локализован и в 11:00 - ликвидирован на площади 10 м2. Во время тушения пожара эвакуированы 6 человек, спасено 2 человека (одного по лестнице, второго по автолестнице), погибли 2 человека: 82-х летняя женщина и 3-х летняя девочка", - говорится в сообщении.

Указано, что причина пожара и ущерб от него устанавливаются. От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 28 человек личного состава.

Напомним, в Харьковской области произошли пожар и взрыв в гаражном кооперативе.

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