В Одессе из-за пожара погибли пенсионерка и трехлетний ребенок

Сообщается, что в 10:22 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде на 5-м этаже 9-ти этажного жилого дома по улице Семена Палия, 78.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили возгорание домашнего имущества в квартире на 5-м этаже. В 10:56 пожар был локализован и в 11:00 - ликвидирован на площади 10 м2. Во время тушения пожара эвакуированы 6 человек, спасено 2 человека (одного по лестнице, второго по автолестнице), погибли 2 человека: 82-х летняя женщина и 3-х летняя девочка", - говорится в сообщении.

Указано, что причина пожара и ущерб от него устанавливаются. От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 28 человек личного состава.

Напомним, в Харьковской области произошли пожар и взрыв в гаражном кооперативе.



