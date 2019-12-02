Від початку року пожежі забрали життя 48 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За десять місяців у пожежах загинуло 48 дітей. Про це на інформаційний запит УНН повідомили в ДСНС.
“Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що за 10 місяців 2019 року в Україні сталося 86 тис. 143 пожежі, у яких загинуло 1469 людей, з них 48 дітей”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, в Одесі через пожежу загинули пенсіонерка та трирічна дитина.
Також додамо, що через необережність під час куріння з січня по жовтень сталося 690 пожеж.