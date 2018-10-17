С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ

"С начала этого периода, по состоянию на 9 часов утра, зафиксировано 4 случая открытия российско-оккупационными войсками огня, все на Донецком направлении. Замечу, что враг продолжает пренебрегать предварительным договоренностям, и снова обратился к применению тяжелого вооружения", - отметил он.



По его словам, с полуночи противник в течение почти полутора часов вел огонь из пулеметов крупного калибра, провоцируя войска ВСУ. Также ночью почти 2:00 оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил у Гнутово с пехотного вооружения. После 7 утра враг снова активизировался вблизи этих населенных пунктов.



Военнослужащие Вооруженных Сил Украины насчитали 3 разрывы мин 82-го калибра в районе Лебединского, в у Гнутово враг открывал огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.



При этом М. Праута добавил, что украинские военные огонь не раскрывали. Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинским подразделениями.



Напомним, вчера, 16 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.