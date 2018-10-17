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С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ

С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ

Киев  •  УНН

 • 3809 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток враг четыре раза открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передал корреспондент.

"С начала этого периода, по состоянию на 9 часов утра, зафиксировано 4 случая открытия российско-оккупационными войсками огня, все на Донецком направлении. Замечу, что враг продолжает пренебрегать предварительным договоренностям, и снова обратился к применению тяжелого вооружения", - отметил он.

По его словам, с полуночи противник в течение почти полутора часов вел огонь из пулеметов крупного калибра, провоцируя войска ВСУ. Также ночью почти 2:00 оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил у Гнутово с пехотного вооружения. После 7 утра враг снова активизировался вблизи этих населенных пунктов.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины насчитали 3 разрывы мин 82-го калибра в районе Лебединского, в у Гнутово враг открывал огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

При этом М. Праута добавил, что украинские военные огонь не раскрывали. Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинским подразделениями.

Напомним, вчера, 16 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.

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