Від початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ЗСУ

"Від початку цієї доби, станом на 9-ту ранку, зафіксовано 4 випадки відкриття російсько-окупаційними військами вогню, усі на Донецькому напрямку. Зауважу, що ворог продовжує нехтувати попередніми домовленостями, і знову вдався до застосування важкого озброєння", - зазначив він.



За його словами, з опівночі противник протягом майже півтори години вів вогонь з кулеметів великого калібру, провокуючи війська ЗСУ. Також вночі майже дві години окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Гнутового з піхотного озброєння. Після 7-ї ранку ворог знову активізувався поблизу цих населених пунктів.



Військовослужбовці Збройних Сил України нарахували 3 розриви мін 82-го калібру в районі Лебединського, в біля Гнутового ворог відкривав вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.



При цьому М. Праута додав, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає, ситуація повністю контрольована українськими підрозділами.



Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.