С начала суток в ООС не было ни одного выстрела

"С начала суток по состоянию на 12.00 враг огонь не открывал. Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-службе.



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Как сообщал УНН, 1 февраля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Из которых, 2 раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.