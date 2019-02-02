С начала суток в ООС не было ни одного выстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. С начала суток по состоянию на 12.00 враг огонь не открывал. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"С начала суток по состоянию на 12.00 враг огонь не открывал. Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, 1 февраля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Из которых, 2 раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.