ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “з мінометів калібру 82 мм., великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Павлопіль; з великокаліберних кулеметів — в районі селища Красногорівка. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі Хутора Вільний; з мінометів калібру 82 мм. — в районі населеного пункту Кримське”.

Внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

“За даними розвідки, 1 лютого, двох окупантів знищено, двоє отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.