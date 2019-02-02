ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. 1 лютого бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. З яких, 2 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “з мінометів калібру 82 мм., великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Павлопіль; з великокаліберних кулеметів — в районі селища Красногорівка. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі Хутора Вільний; з мінометів калібру 82 мм. — в районі населеного пункту Кримське”.
Внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
“За даними розвідки, 1 лютого, двох окупантів знищено, двоє отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.