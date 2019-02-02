ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. 1 февраля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Из которых, 2 раза противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Красногоровка. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82 мм. — в районе населенного пункта Крымское”.
Вследствие обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
“По данным разведки, 1 февраля, двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, — добавили в пресс-центре ООС.