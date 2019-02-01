Бойовики на Донбасі застосували заборонене мінськими угодами озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Протягом доби, у період з 00.00 до 18.00, противник два рази обстріляв позиції наших захисників. В одному з обстрілів найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом доби, у період з 00.00 до 18.00, противник два рази обстріляв позиції наших захисників. В одному з обстрілів найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Павлопіль з мінометів калібру 82 мм., великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" злочинці обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний, йдеться у повідомленні.
В ООС зазначили, що внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
"Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 січня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. З яких, 2 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.