Боевики на Донбассе применили запрещенное минскими соглашениями вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, противник два раза обстрелял позиции наших защитников. В одном из обстрелов наемники применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, противник два раза обстрелял позиции наших защитников. В одном из обстрелов наемники применили запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" преступники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный, говорится в сообщении.
В ООС отметили, что в результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Из которых, 2 раза противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.