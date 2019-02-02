Від початку доби в ООС не було жодного пострілу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Від початку доби станом на 12.00 ворог вогонь не відкривав. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"Від початку доби станом на 12.00 ворог вогонь не відкривав. Наші захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, 1 лютого бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. З яких, 2 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.