Від початку доби в ООС не було жодного пострілу

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Від початку доби станом на 12.00 ворог вогонь не відкривав. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони. 

"Від початку доби станом на 12.00 ворог вогонь не відкривав. Наші захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили у прес-службі. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики на Донбасі застосували заборонене мінськими угодами озброєння

Як повідомляв УНН, 1 лютого бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. З яких, 2 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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