С начала суток не было ни одного выстрела на Донбассе

"Отмечу, что с начала текущих суток, по состоянию на 11.00 в районе проведения операции Объединенных сил боевых действий и враждебных обстрелов пока не фиксировалось. Наши военнослужащие находятся наготове, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил", - заявил он.



Напомним, за минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе боевых действий два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.



С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, 15 ноября, трое боевиков - уничтожены и еще пять - получили ранения.