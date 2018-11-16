Від початку доби не було жодного пострілу на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил окупанти вогневої активності не проявляли. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Відзначу, що з початку поточної доби, станом на 11.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил бойових дій та ворожих обстрілів поки не фіксувалося. Наші військовослужбовці перебувають напоготові, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил", - заявив він.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. У ході бойових дій два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.
Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, 15 листопада, троє бойовиків — знищені та ще п’ятьох — поранено.