От коронавирусной инфекции в мире умерло почти 3 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло уже почти 3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 139,671,718 человек, из них выздоровели 118,719,266 человек. Количество умерших возросло до 2,999,274.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,224,139), Индия (14,287,740), Бразилия (13,758,093), Франция (5,187,879), Россия (4,675,153), Великобритания (4,380,976), Турция (4,086,957) и Италия (3,826,156).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (578,993), Бразилии (365,954) и Мексике (211,213).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 903 765 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 658 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.